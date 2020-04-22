Кабмин из-за COVID-19 разрешил не проверять бытовые счетчики до 2021 года
На фоне распространения коронавирусной инфекции правительство России разрешило не проводить проверку бытовых счетчиков – даже если срок проверки уже истек – до 1 января 2021 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь данные Росстандарта.
При этом отмечается, что ресурсоснабжающие и управляющие компании должны будут принимать данные таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. При этом штрафы и пени взыскиваться не будет, отмечает RT.
В марте НСН писала, что министерство строительства и ЖКХ планирует пересмотреть стоимость отопления зимой 2019-2020 годов. Как пишут Известия, в ведомстве пояснили, что снижение платы вызвано теплой погодой, которая наблюдалась в большинстве субъектов РФ этой зимой. Однако рассчитывать на перерасчет могут жители только тех регионов, где до сих пор оплату за эту услугу начисляют равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам.
Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с НСН заявил, что перерасчет не является следствием именно этой аномально-теплой зимы 2019-2020 годов.
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