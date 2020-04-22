Кабмин из-за COVID-19 разрешил не проверять бытовые счетчики до 2021 года

На фоне распространения коронавирусной инфекции правительство России разрешило не проводить проверку бытовых счетчиков – даже если срок проверки уже истек – до 1 января 2021 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь данные Росстандарта.

При этом отмечается, что ресурсоснабжающие и управляющие компании должны будут принимать данные таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. При этом штрафы и пени взыскиваться не будет, отмечает RT.