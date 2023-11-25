В Горячем Ключе ввели режим ЧС из-за осадков

«Проведено заседание комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ... По итогам введен режим функционирования ЧС», — указали в ведомстве.

Из-за обильных осадков в Горячем Ключе и станице Пятигорской было подтоплено 107 придомовых территорий. В городе эвакуировали 36 человек. Устранением последствий стихии занимаются 93 специалиста и 25 единиц техники, также работает аэромобильная группировка кубанского главка МЧС.

Согласно прогнозам, сильные дожди продлятся в регионе до 27 ноября. На Кубани действует штормовое предупреждение.

