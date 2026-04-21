В Бурятии три человека погибли на туристическом маршруте

Три человека скончались в результате переохлаждения на туристическом маршруте при спуске с горы в Бурятии. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«На туристическом маршруте при спуске с горы Мунку-Сардык в Окинском районе, по предварительным данным, погибли три человека от переохлаждения», - указано в сообщении.

Личности умерших устанавливаются.

По данным МЧС, группа была зарегистрирована. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее на Авачинском перевале на Камчатке погибли двое туристов, вышедших в многодневный лыжный поход, пишет 360.ru.

