В Бурятии три человека погибли на туристическом маршруте
21 апреля 202607:59
Три человека скончались в результате переохлаждения на туристическом маршруте при спуске с горы в Бурятии. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
«На туристическом маршруте при спуске с горы Мунку-Сардык в Окинском районе, по предварительным данным, погибли три человека от переохлаждения», - указано в сообщении.
Личности умерших устанавливаются.
По данным МЧС, группа была зарегистрирована. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее на Авачинском перевале на Камчатке погибли двое туристов, вышедших в многодневный лыжный поход, пишет 360.ru.
