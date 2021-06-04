В Гильдии риелторов Подмосковья прокомментировали продление льготной ипотеки
Продление программы льготной ипотеки в России не повлияет на снижение цен на недвижимость в Московской области, однако поможет застройщикам избежать разорения. Таким мнением поделился вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин.
«Застройщики сейчас находятся в очень тяжелом положении, себестоимость строительства выросла примерно на 30-40%, а люди не склонны сейчас покупать квартиры, тем более в новостройках, потому что не уверены в завтрашнем дне, еще не отошли от последствий пандемии», — рассказал Саяпин в беседе с «Радио 1».
Вице-президент подмосковной Гильдии риелторов заключил, что льготная ипотека необходима для поддержки застройщиков, «иначе они просто разорятся».
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года, при этом ставку повысят с 6,5% до 7%.
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