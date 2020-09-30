В Гидрометцентре рассказали, когда закончится пылевая буря в Ставрополье

Пылевая буря в Ставропольском крае прекратится 2-3 октября. Об этом сообщила ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Светлана Соловьева.

Она пояснила, что подобных масштабов пылевые бури в регионе были примерно 10 лет назад. Нынешняя связана с очень малым количеством осадкой, их практически не было на протяжении последних двух месяцев.

Метеоролог сообщила, что до ночи 2 октября сохранится сильный ветер. Осадков практически во всем крае не ожидаются, передает «Интерфакс».

Появилось видео потопа в Анапе и Новороссийске

Однако 2 октября ветер ослабеет, вероятность дождя увеличится не только в южной, но и в центральной и восточной частях. В результате буря полностью прекратится 2-3 октября.

Второй день пылевая буря продолжается на юге России, в том числе в Ростовской области. Жителям советуют не покидать свои дома во время сильного ветра и надевать защитные маски на улице. Ухудшилась видимость на ряде, в том числе федеральных трасс.

Ранее в среду РЕН ТВ сообщило о том, что сильный ливень обрушился на Керчь. Жители выкладывали в соцсети кадры с плавающими по улицам машинами, на одном из залитых участков в воде оказались арбузы.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГидрометцентрСтавропольский Край
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