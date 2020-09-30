В Гидрометцентре рассказали, когда закончится пылевая буря в Ставрополье

Однако 2 октября ветер ослабеет, вероятность дождя увеличится не только в южной, но и в центральной и восточной частях. В результате буря полностью прекратится 2-3 октября.

Второй день пылевая буря продолжается на юге России, в том числе в Ростовской области. Жителям советуют не покидать свои дома во время сильного ветра и надевать защитные маски на улице. Ухудшилась видимость на ряде, в том числе федеральных трасс.

Ранее в среду РЕН ТВ сообщило о том, что сильный ливень обрушился на Керчь. Жители выкладывали в соцсети кадры с плавающими по улицам машинами, на одном из залитых участков в воде оказались арбузы.



