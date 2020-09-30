Появилось видео потопа в Анапе и Новороссийске

Значительное ухудшение погоды ожидается на Кубани в ближайшие дни. Об этом предупреждает региональный Центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. Исходя из э прогноза, жителям надо быть готовыми к чрезвычайным ситуация любого уровня в четверг и пятницу.

В Краснодарском крае ожидаются временами сильные дожди, грозы, усиление ветра до 20 – 23 м/с. Возможен град. Сильный ливень накрыл Черноморское побережье края и сегодня.

Так, в Анапе за полтора часа выпал объём осадков, сопоставимый с месячной нормой. Произошёл сход ливневых потоков, появился риск затопления низинной местности. На местах работали аварийно-спасательные отряды МЧС и городские коммунальщики.

Похожий ливень накрыл и Новороссийск. В сети появились видео последствий разгула стихии.