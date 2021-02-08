Вильфанд рассказал, когда в Москве потеплеет
Морозы в европейской части России пойдут на убыль к выходным. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, практически вся начавшаяся неделя будет морозной: ночью ожидается до минус 20-25 градусов, днем — минус 13-18 градусов. В Московской области прогнозируется понижение температуры воздуха в ночные часы до минус 30 градусов, передает РИА Новости.
Вместе с тем жителей азиатской части страны ждет аномальное тепло - в Якутии, например, во вторник, 9 февраля, столбики термометров покажут температуру, которая на 15-18 градусов выше нормы. По-зимнему теплая погода будет в Красноярском и Хабаровском краях, Иркутской области, Хакасии, Тыве, Бурятии, на Чукотке.
Ранее Вильфанд рассказал, что пятидневное экстремальное понижение температур на европейской территории России и в Западной Сибири считается опасным явлением, сообщает телеканал «360».
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