Представлены варианты нового места для постройки «храма на драме»

В Екатеринбурге продолжают кипеть страсти относительно строительства храма Святой Екатерины. В четверг, 6 июня, один из членов рабочей группы, глава комиссии думы города Алексей Вихарев заявил, что в понедельник, 10 июня, он выступит с предложением исключить под строительство площадку сквера у Драматического театра.

По его словам, которые цитирует URA.RU, место возле здания театра вызвало у всех жителей уральской столицы разногласия и споры. При этом депутат выразил мнение, что самым лучшим местом для строительства считает пустырь, расположенный на перекрестке улиц Фурманова и Белинского.

Напомним, в среду, 5 июня, городская администрация опубликовала на своем сайте возможные площадки для строительства. Всего, как пишет издание Znak.com, предложено 13 площадок, выбирать одну из них будут екатеринбуржцы.

Ранее сообщалось, что вокруг строительства разгорелись нешуточные споры. Буквально в мае прошли протесты против строительства храма. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл приравнял протесты вокруг храма к расстрелу Николая II.

