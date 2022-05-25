В двух районах Воронежской области отменят «желтый» уровень террористической опасности
«Желтый» уровень террористической опасности отменят в двух муниципальных районах Воронежской области. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.
«Решением председателя антитеррористической комиссии Воронежской области губернатора Воронежской области Александра Гусева ранее установленный на территории Россошанского и Кантемировского муниципальных районов Воронежской области высокий уровень террористической опасности отменен с 00:00 26.05.2022», — говорится в заявлении властей.
Между тем высокий уровень террористической угрозы продлили в Курской, Брянской и Белгородской областях.
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