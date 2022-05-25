В Белгородской области «желтый» уровень террористической опасности продлили до 9 июня
Высокий уровень террористической опасности продлен в Белгородской области до 9 июня. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«"Желтый" уровень террористической опасности продлен еще на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 9 июня», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее аналогичное решение приняли власти Брянской области, продлив высокий уровень террористической угрозы до 7 июня, напоминает РИА ФАН. Кроме того, «желтый» уровень террористической опасности продлен в Курской области, особый режим будет действовать жо 8 июня, пишет «Свободная пресса».
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