В Белгородской области «желтый» уровень террористической опасности продлили до 9 июня

Высокий уровень террористической опасности продлен в Белгородской области до 9 июня. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В Брянской и Курской областях продлили «желтый» уровень террористической опасности

«"Желтый" уровень террористической опасности продлен еще на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 9 июня», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее аналогичное решение приняли власти Брянской области, продлив высокий уровень террористической угрозы до 7 июня, напоминает РИА ФАН. Кроме того, «желтый» уровень террористической опасности продлен в Курской области, особый режим будет действовать жо 8 июня, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
ТЕГИ:ТерроризмБелгород
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