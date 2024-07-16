В ДУМ Татарстана заявили о недопустимости избиений в исламе

На видео Камаев рассказывает, как правильно наносить удары жене, чтобы не «нанести увечья», а дать ей понять, что она что-то делает не так. При этом мужчина отмечает, что в крайних случаях физическое наказание можно осуществить специальными палочками – мисваками, которые делаются из размягченного дерева.

Мухмединов заявил, что в ДУМ принципиально выступают против домашнего насилия, а также рекомендовали ознакомиться с полной версией интервью имама из Казани, где тоже говорится о недопустимости рукоприкладства.

Мухмединов объяснил, что татарстанский имам, вероятно, хотел показать, что такого рода «воспитательные меры» не стоит воспринимать буквально, а старался наоборот тактично предотвратить практику физического наказания. В ДУМ также отметили, что слово «побивать» нужно понимать в значении «разрывать связь», а не буквально – избивать.

Ранее глава Дагестана Сергей Меняйло заявил, что Северная Осетия является многонациональной республикой, по этой причине главное духовное управление мусульман республики не запретило никабы, а только рекомендовало отказаться от них в общественных местах. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

