В ДУМ Татарстана заявили о недопустимости избиений в исламе
Любое рукоприкладство в исламе – недопустимо и греховно, заявил замглавы Духовного управления мусульман России (ДУМ) Дамир Мухетдинов. Его слова приводит «Газета.Ru». Причиной для такого комментария послужило распространившееся в интернете видео, на котором имам-хатыб мечети «Ирек» Тимур Камаев допустил «побивание» женщины в семье.
На видео Камаев рассказывает, как правильно наносить удары жене, чтобы не «нанести увечья», а дать ей понять, что она что-то делает не так. При этом мужчина отмечает, что в крайних случаях физическое наказание можно осуществить специальными палочками – мисваками, которые делаются из размягченного дерева.
Мухмединов заявил, что в ДУМ принципиально выступают против домашнего насилия, а также рекомендовали ознакомиться с полной версией интервью имама из Казани, где тоже говорится о недопустимости рукоприкладства.
Мухмединов объяснил, что татарстанский имам, вероятно, хотел показать, что такого рода «воспитательные меры» не стоит воспринимать буквально, а старался наоборот тактично предотвратить практику физического наказания. В ДУМ также отметили, что слово «побивать» нужно понимать в значении «разрывать связь», а не буквально – избивать.
Ранее глава Дагестана Сергей Меняйло заявил, что Северная Осетия является многонациональной республикой, по этой причине главное духовное управление мусульман республики не запретило никабы, а только рекомендовало отказаться от них в общественных местах. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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