В ДТП под Архангельском пострадали шесть человек, в том числе четыре подростка
Автомобиль попал в ДТП в Вельском округе Архангельской области, в результате пострадали двое взрослых и четверо подростков. Об этом заявили в региональном агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты.
Инцидент произошел на 706-м километре дороги М-8. Машина съехала с трассы, врезалась в дерево и опрокинулась на бок.
«Всего в результате аварии пострадали шесть человек, четверо из них – несовершеннолетние, молодые люди и девушки от 12 до 16 лет», – указали в агентстве.
После ЧП госпитализировали пять человек.
Ранее в городе Новоалтайске в Алтайском крае конструкция мусоровоза упала на пассажирский автобус, пострадали три человека.
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