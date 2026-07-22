В ДТП под Архангельском пострадали шесть человек, в том числе четыре подростка

Автомобиль попал в ДТП в Вельском округе Архангельской области, в результате пострадали двое взрослых и четверо подростков. Об этом заявили в региональном агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты.

Инцидент произошел на 706-м километре дороги М-8. Машина съехала с трассы, врезалась в дерево и опрокинулась на бок.

«Всего в результате аварии пострадали шесть человек, четверо из них – несовершеннолетние, молодые люди и девушки от 12 до 16 лет», – указали в агентстве.

После ЧП госпитализировали пять человек.

Ранее в городе Новоалтайске в Алтайском крае конструкция мусоровоза упала на пассажирский автобус, пострадали три человека.

