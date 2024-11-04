В Донецке 8,7 тысячи абонентов остались без света из-за сильного ветра
Почти девять тысяч абонентов в Донецке остались без электроснабжения на фоне сильного ветра. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные «Донецких городских электрических сетей».
«Из-за сильнейшего ветра произошло аварийное обесточивание 102 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались 8700 абонентов Кировского и Ленинского районов», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Как отметил Кулемзин, аварийные бригады начали работы после ЧП.
Ранее в Новороссийске 4 объекта остались без теплоснабжения из-за аварии на насосной станции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru