В Новороссийске 194 объекта остались без отопления из-за аварии
Почти 200 объектов в Новороссийске остались без теплоснабжения из-за аварии на насосной станции. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
«В 5:28 произошло аварийное отключение электрической энергии на насосной станции по улице Снайпера Рубахо... произошла остановка котлов на котельной Южная. Без отопления остались 194 объекта», — написал градоначальник в Telegram-канале.
Позже была восстановлена подача электричества на станцию. Зафиксирована разгерметизация трубопровода, специалисты локализовали один порыв.
Как отметил Кравченко, власти нацелены восстановить подачу тепла в дома горожан в кратчайшие сроки.
Ранее в Новосибирске 640 домов и социальных объектов остались без отопления из-за аварии, связанной с протечкой на повысительной насосной станции, напоминает RT.
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