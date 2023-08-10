В доме на Рублевском шоссе на торги выставлено 20 кладовок
На городские торги выставлено 20 кладовок в подвале многоэтажного жилого дома на Рублевском шоссе, сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Площадь кладовок составляет от семи до 23 квадратных метров, столичные власти реализуют их 28 августа. Сам дом находится по адресу Рублевское шоссе, дом 70, корпус 6. В помещениях можно хранить сезонные вещи, инструменты, спортивный инвентарь и другое имущество.
Прием заявок продлится до четверга, 17 августа. Для регистрации требуются аккаунт на «Росэлторге» и усиленная электронная подпись.
Торги пройдут при помощи публичного предложения, где в ходе аукциона постепенно будет понижаться цена.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru