В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,7

Отмечается, что сейсмостанция Махачкалы зафиксировала подземные толчки в акватории Каспийского моря, их эпицентр находился в 105 километрах от Дербента и залегал на глубине 25 километров.

«Магнитуда сейсмособытия составила 4,7. Толчки на поверхности ощущались в городе Дербенте и городе Дагестанские Огни», – подчеркнули в МЧС.

Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали в Калифорнии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

