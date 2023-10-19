В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по республике.
Отмечается, что сейсмостанция Махачкалы зафиксировала подземные толчки в акватории Каспийского моря, их эпицентр находился в 105 километрах от Дербента и залегал на глубине 25 километров.
«Магнитуда сейсмособытия составила 4,7. Толчки на поверхности ощущались в городе Дербенте и городе Дагестанские Огни», – подчеркнули в МЧС.
Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали в Калифорнии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru