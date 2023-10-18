В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,1
Подземные толчки магнитудой 4,1 произошли в американском штате Калифорния. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.
Землетрясение произошло приблизительно 9:29 по местному времени (19:29 мск) недалеко от Сан-Франциско. Очаг залегал на глубине 10,8 километра, а эпицентр находился в 4,5 километра к северо-востоку от города Ислтон.
Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
На северо-западе Аргентины 10 октября произошло землетрясение магнитудой 6. Эпицентр подземных толчков находился недалеко от города Сан-Сальвадор-де-Жужуй с населением более 300 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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