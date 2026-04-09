МЧС доставило в Дагестан 23 тонны гуманитарной помощи
МЧС доставило гуманитарную помощь в пострадавший от наводнения Дагестан. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе министерства.
«Спецбортом Ил-76 в Дагестан доставлен гуманитарный груз общей массой более 23 тонн», - отмечается в сообщении.
Помощь оказали в соответствии с указанием президента Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова. В республику доставили в том числе бутилированную воду, мотопомпы, тепловые пушки, бензопилы.
Ранее в Дагестане на фоне осадков зафиксировали разрушительные паводки. В результате были эвакуированы более четырех тысяч жителей региона, известно, что погибли шесть человек, пишет Ura.ru.
