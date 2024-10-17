В Чувашии планируют запретить мигрантам работать в определенных сферах
Запрет на работу мигрантов в некоторых отраслях планируют ввести в Чувашии в 2025 году. Соответствующий законопроект опубликован на сайте народного контроля региона.
Документ разработало министерство труда и соцзащиты Чувашии для снижения числа правонарушений и нарушений миграционного законодательства, «предпосылок для межнациональной напряженности, радикализации населения», а также для трудоустройства россиян в приоритетном порядке.
Так, в следующем году иностранным гражданам, которые работают на основании патентов, хотят запретить работать в розничной торговле алкогольными напитками и табачными изделиями, пассажирских перевозках в городском и пригородном сообщении, междугородных регулярных перевозках, легковом такси. Кроме того, ограничения введут в сферах общего образования, культуры, спорта, организации досуга.
Как ожидается, новые нормы вступят в силу уже с 1 января 2025 года.
Ранее в Омской области решили с 1 марта следующего года запретить мигрантам с трудовыми патентами работать в семи сферах экономики, в том числе в пассажирских перевозках, образовании, здравоохранении.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru