В Чувашии беременным студенткам будут выплачивать 100 тысяч рублей

Беременные студентки из Чувашии смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в правительстве региона.

Мера направлена на поддержку семей и повышение рождаемости и начнет действовать с 2025 года. Согласно постановлению кабмина Чувашии, подписанному главой региона Олегом Николаевым, на выплату могут рассчитывать студентки, обучающиеся по очной форме, при постановке на учет по беременности.

Власти планируют, что мера поддержки будет действовать до 2027 года. Ожидается, что в следующем году выплату получат 138 семей, в 2026-м — 148 семей, а в 2027-м — 158.

Ранее власти Ленинградской области ввели выплату в 100 тысяч рублей для беременных студенток.

