В Челябинске занятия в школах отменили из-за сообщений о минировании

«25 января правоохранительными органами осуществляется проверка вновь поступивших ложных анонимных сообщений об угрозах минирования образовательных учреждений города Челябинска. В связи с этим было принято решение об отмене очных занятий в школах», — цитирует заявление мэрии ТАСС.

Отмечается, что правоохранительные органы проверяют все здания образовательных учреждений.

На минувшей неделе занятия в челябинских школах были отменены из-за ложных сообщений о минировании. Однако при осмотре зданий и близлежащих территорий правоохранители не обнаружили взрывных устройств или иных угроз.

Накануне сообщения о «минировании» поступили в 56 школ Владивостока, напоминает «Свободная пресса». Детей и педагогов эвакуировали, образовательные учреждения возобновили работу после проверок.

