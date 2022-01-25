В Челябинске занятия в школах отменили из-за сообщений о минировании
Очные занятия в школах Челябинска отменили во вторник из-за поступивших угроз минирования. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«25 января правоохранительными органами осуществляется проверка вновь поступивших ложных анонимных сообщений об угрозах минирования образовательных учреждений города Челябинска. В связи с этим было принято решение об отмене очных занятий в школах», — цитирует заявление мэрии ТАСС.
Отмечается, что правоохранительные органы проверяют все здания образовательных учреждений.
На минувшей неделе занятия в челябинских школах были отменены из-за ложных сообщений о минировании. Однако при осмотре зданий и близлежащих территорий правоохранители не обнаружили взрывных устройств или иных угроз.
Накануне сообщения о «минировании» поступили в 56 школ Владивостока, напоминает «Свободная пресса». Детей и педагогов эвакуировали, образовательные учреждения возобновили работу после проверок.
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