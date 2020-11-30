В Чечне задержаны члены банды Басаева и Хаттаба

ФСБ задержало в Чечне двух бывших членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в убийстве 15 российских военных в 1999 году.

Ведомство сообщило о задержании Асланбека и Саламбека Идаловых.

ФСБ задержала одного из нападавших на псковских десантников в 2000 году

В ходе боя 4 октября 1999 года на станции Червленная Шелковского района Чечни погибли 15 российских военных, еще 28 были ранены, передает RT.

Поиск остальных участников вооруженных столкновений с федеральными военными, продолжается в рамках уголовных дел, открытых по статьям о бандитизме, вооруженному мятежу и посягательству на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФСБЧечня
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