В Чечне задержаны члены банды Басаева и Хаттаба
ФСБ задержало в Чечне двух бывших членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в убийстве 15 российских военных в 1999 году.
Ведомство сообщило о задержании Асланбека и Саламбека Идаловых.
В ходе боя 4 октября 1999 года на станции Червленная Шелковского района Чечни погибли 15 российских военных, еще 28 были ранены, передает RT.
Поиск остальных участников вооруженных столкновений с федеральными военными, продолжается в рамках уголовных дел, открытых по статьям о бандитизме, вооруженному мятежу и посягательству на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
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