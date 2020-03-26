ФСБ задержала одного из нападавших на псковских десантников в 2000 году

Еще один участник нападения бандитских формирований в Чечне на псковских десантников задержан силовиками во Владимирской области. Информацию об этом распространил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.

Речь идёт об уроженце Чеченской Республики Майрбеке Башаеве. Подозреваемому 36 лет. Как подчёркивают в ЦОС ФСБ, при совместной работе со Следственным комитетом собраны неопровержимые доказательства участия задержанного в тех событиях на стороне боевиков, передает «ФедералПресс».