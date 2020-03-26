ФСБ задержала одного из нападавших на псковских десантников в 2000 году
Еще один участник нападения бандитских формирований в Чечне на псковских десантников задержан силовиками во Владимирской области. Информацию об этом распространил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.
Речь идёт об уроженце Чеченской Республики Майрбеке Башаеве. Подозреваемому 36 лет. Как подчёркивают в ЦОС ФСБ, при совместной работе со Следственным комитетом собраны неопровержимые доказательства участия задержанного в тех событиях на стороне боевиков, передает «ФедералПресс».
29 февраля 2000года шестая рота 104-го полка 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ вступила в неравный бой с крупной группировкой боевиков в Аргунском ущелье.
Банду возглавляли арабский наемник Хаттаб и Шамиль Басаев. Бой длился почти сутки — живыми из 90 десантников остались только шестеро.
За мужество 22 десантникам присвоили звание Героя России (21 — посмертно). Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров (63 — посмертно).
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