В Чечне непривитым от COVID-19 запретили посещать магазины и мечети

Власти Чечни ввели запрет на посещение магазинов, мечетей и использование общественного транспорта для жителей региона, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель председателя правительства республики Вахит Усмаев на расширенном совещании с членами правительства и глав районов.

Слова Усмаева приводит РБК. Зампред правительства заявил, что наличие справки и сертификатов о вакцинации обязательно при посещении мечетей, всех точек розничной торговли, заведений общепита, бытового обслуживания, спортивно-развлекательных объектов. Также справки и сертификаты будут требовать у пассажиров общественного транспорта.

Ранее о введении новых требований сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, напоминает Ura.ru.

Во вторник в Чечне ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан. Прививку необходимо сделать в том числе госслужащим, чиновникам, работникам СМИ, общепита, сфер туризма, образования и ЖКХ, отмечает телеканал «360».

