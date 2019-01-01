Настоящий мужчина и офицер. В Чечне рассказали о вкладе и достижениях Евкурова

26 июня, президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии. В СМИ уже появилась информация, что Евкуров может стать заместителем главы Минобороны Сергея Шойгу, однако официального подтверждения этим данным пока нет.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров в эфире НСН рассказал о роли, которую Юнус-Бек Евкуров сыграл в судьбе не только ингушского, но и чеченского народа (слушайте аудио).