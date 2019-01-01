Настоящий мужчина и офицер. В Чечне рассказали о вкладе и достижениях Евкурова
Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям и информации в эфире НСН рассказал, что Евкуров много сделал не только для ингушского, но и для чеченского народа.
26 июня, президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии. В СМИ уже появилась информация, что Евкуров может стать заместителем главы Минобороны Сергея Шойгу, однако официального подтверждения этим данным пока нет.
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров в эфире НСН рассказал о роли, которую Юнус-Бек Евкуров сыграл в судьбе не только ингушского, но и чеченского народа (слушайте аудио).
«Евкуров провел весь свой срок на посту главы региона очень достойно. И в памяти чеченского и ингушского народов останется как мужественный, ответственный человек, который сыграл большую роль в жизни республик. Он немало сделал для развития экономики и социальной сферы. Большую роль сыграл в борьбе с международным терроризмом. Республика стала спокойной. Был один тонкий момент с установлением границ с Чеченской республикой, некоторые были недовольны. Но не все в нашем обществе понимают действия власти. Я же считаю, что Евкуров в данном случае проявил себя как придерживающийся демократических принципов лидер. Настоящий офицер, настоящий мужчина. Уверен, он будет и дальше достойно служить Отечеству», - отметил Умаров.
Указом президента Путина временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен Махмуд-Али Калиматов. Ранее он руководил управлением Росприроднадзора по Самарской области.
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