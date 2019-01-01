Названы причины замены Евкурова на прокурора

«В сегодняшней ситуации, той напряженной, которая есть в Ингушетии, силовик, притом именно прокурор, а не генерал, во главе республики – это то, что нужно для наведения порядка. Излишняя жесткость здесь вредна, но и излишняя мягкость тоже. Потому что слабость власти вызывает увеличение давления. Здесь прокурор подойдет именно потому, что на него не надавишь. Не тот жизненный опыт», - отметил он.

Напомним, Юнус-Бек Евкуров объявил о своей отставке 24 июня. Ее причиной он назвал разобщенность народа и власти в Ингушетии.

