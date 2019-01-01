Названы причины замены Евкурова на прокурора
Директор Института региональных проблем в эфире НСН объяснил выбор президента.
Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии и назначил врио главы республики Махмуд-Али Калиматова. Ранее Калиматов работал в органах прокуратуры Самарской области, был прокурором Ингушетии в 2004 -2007 годах.
Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН объяснил выбор президента.
«В сегодняшней ситуации, той напряженной, которая есть в Ингушетии, силовик, притом именно прокурор, а не генерал, во главе республики – это то, что нужно для наведения порядка. Излишняя жесткость здесь вредна, но и излишняя мягкость тоже. Потому что слабость власти вызывает увеличение давления. Здесь прокурор подойдет именно потому, что на него не надавишь. Не тот жизненный опыт», - отметил он.
Напомним, Юнус-Бек Евкуров объявил о своей отставке 24 июня. Ее причиной он назвал разобщенность народа и власти в Ингушетии.
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