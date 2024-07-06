В Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Бурятии в связи с лесными пожарами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
По данным властей, с начала пожароопасного сезона в Бурятии зафиксировали более 270 пожаров на площади 113 259 гектаров. За минувшие сутки в регионе обнаружили 12 пожаров на 29 гектарах в Баргузинском, Кижингинском, Северо-Байкальском, Курумканском районах.
По состоянию на 6 июля в Бурятии действует 34 лесных пожара, их площадь составляет около 23,8 тысячи гектаров.
Ранее в Якутии из-за лесных пожаров ввели режим ЧС федерального характера.
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