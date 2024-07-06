В Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Бурятии в связи с лесными пожарами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

По данным властей, с начала пожароопасного сезона в Бурятии зафиксировали более 270 пожаров на площади 113 259 гектаров. За минувшие сутки в регионе обнаружили 12 пожаров на 29 гектарах в Баргузинском, Кижингинском, Северо-Байкальском, Курумканском районах.

По состоянию на 6 июля в Бурятии действует 34 лесных пожара, их площадь составляет около 23,8 тысячи гектаров.

Ранее в Якутии из-за лесных пожаров ввели режим ЧС федерального характера.

