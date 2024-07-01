МЧС: В Якутии введен режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров

В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщили в МЧС. ЧС регионального характера был введен в регионе 10 июня.

На данный момент в регионе действуют 107 природных пожаров, которые затронули более 331 тысяч гектаров. Более 1,5 тысячи специалистов отправлены на места возгораний, также задействованы 100 единиц техники.

«Дымное лето»: Названы регионы, которые находятся в зоне риска торфяных пожаров

При этом эксперты отмечают, что жаркая погода в июле может значительно усугубить ситуацию, так как контролировать ситуацию в ряде очагов станет труднее.

Жаркий июль серьезно усугубит пожарную обстановку на Дальнем Востоке, что станет угрозой для некоторых населенных пунктов, рассказал «Радиоточке НСН» учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. Около 50% пожаров в этих регионах уже сейчас не тушатся по экономическим причинам, добавил он.

Режим чрезвычайной ситуации введен 1 июля в Туве из-за угрозы роста лесных пожаров на фоне жаркой погоды. Об этом сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ЯкутияМЧСРегионыПожары

Горячие новости

Все новости

партнеры