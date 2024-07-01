МЧС: В Якутии введен режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров

При этом эксперты отмечают, что жаркая погода в июле может значительно усугубить ситуацию, так как контролировать ситуацию в ряде очагов станет труднее.

Жаркий июль серьезно усугубит пожарную обстановку на Дальнем Востоке, что станет угрозой для некоторых населенных пунктов, рассказал «Радиоточке НСН» учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. Около 50% пожаров в этих регионах уже сейчас не тушатся по экономическим причинам, добавил он.

Режим чрезвычайной ситуации введен 1 июля в Туве из-за угрозы роста лесных пожаров на фоне жаркой погоды. Об этом сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

