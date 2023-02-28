В Бурятии участников спецоперации на два года освободили от транспортного налога

«Льгота предоставлена на 2 года, на одно транспортное средство на семью военнослужащего», — написал Цыденов в Telegram-канале.

Глава Бурятии подчеркнул, что далее в республике проведут «настройку по условиям продления» льготы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Цыденова, освобождение от налога для российских бойцов предоставят, начиная с 1 января 2022 года.

