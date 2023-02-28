В Бурятии участников спецоперации на два года освободили от транспортного налога
Власти Бурятии временно освободят участников специальной военной операции РФ от уплаты транспортного налога. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.
«Льгота предоставлена на 2 года, на одно транспортное средство на семью военнослужащего», — написал Цыденов в Telegram-канале.
Глава Бурятии подчеркнул, что далее в республике проведут «настройку по условиям продления» льготы.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Цыденова, освобождение от налога для российских бойцов предоставят, начиная с 1 января 2022 года.
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