В Бурятии сняли введенный из-за аварии на ТЭЦ режим ЧС регионального значения

Режим ЧС регионального значения, введенный в Бурятии из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ, снят. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Короткое замыкание на ТЭЦ лишило столицу Бурятии света

Ночью в четверг на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло возгорание электрической проводки и задымление, были отключены четыре котла. Власти объявили режим ЧС республиканского уровня. Планируется, что работа ТЭЦ в штатном режиме возобновится в субботу.

«Принято решение режим ЧС регионального уровня реагирования вследствие пожара на ТЭЦ-1 перевести на режим ЧС муниципального значения в связи со стабилизацией обстановки», — сообщили в пресс-службе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭлектричествоБурятия
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