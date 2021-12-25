В Бурятии сняли введенный из-за аварии на ТЭЦ режим ЧС регионального значения
Режим ЧС регионального значения, введенный в Бурятии из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ, снят. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Ночью в четверг на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло возгорание электрической проводки и задымление, были отключены четыре котла. Власти объявили режим ЧС республиканского уровня. Планируется, что работа ТЭЦ в штатном режиме возобновится в субботу.
«Принято решение режим ЧС регионального уровня реагирования вследствие пожара на ТЭЦ-1 перевести на режим ЧС муниципального значения в связи со стабилизацией обстановки», — сообщили в пресс-службе.
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