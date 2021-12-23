Короткое замыкание на ТЭЦ лишило столицу Бурятии света
В Улан-Удэ частично отключат уличное освещение. Об этом заявили республиканские власти, сообщает «Интерфакс». Как отмечается, на данный момент электроснабжение города стабильно.
Короткое замыкание произошло минувшей ночью на городской ТЭЦ-1. Это привело к возгоранию проводов, отключению четырёх отопительных котлов и турбогенератора. Инцидент произошёл в то время, когда температура окружающей среды в городе составляла -30 °C.
В оперштабе Бурятии приняли решение с целью стабилизации энергопотребления отключить уличное освещение частного сектора и спальных районов города.
Как объявили в мэрии Улан-Удэ, после аварии жителям выдадут более 500 тепловых приборов.
Ранее была названа предварительная причина пожара на заводе «Северная верфь» в Петербурге.
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