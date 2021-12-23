Короткое замыкание на ТЭЦ лишило столицу Бурятии света

Короткое замыкание произошло минувшей ночью на городской ТЭЦ-1. Это привело к возгоранию проводов, отключению четырёх отопительных котлов и турбогенератора. Инцидент произошёл в то время, когда температура окружающей среды в городе составляла -30 °C.

В оперштабе Бурятии приняли решение с целью стабилизации энергопотребления отключить уличное освещение частного сектора и спальных районов города.

Как объявили в мэрии Улан-Удэ, после аварии жителям выдадут более 500 тепловых приборов.

Ранее была названа предварительная причина пожара на заводе «Северная верфь» в Петербурге.

