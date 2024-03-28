В Бурятии приняли законопроект об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ
Народный хурал (парламент) Бурятии принял законопроект о внесении изменений в статью закона об организации местного самоуправления в республике, отменяющий прямые выборы мэра Улан-Удэ. Об этом пишет ТАСС.
Депутаты приняли документ во втором, окончательном чтении во время внеочередной сессии парламента.
«Предлагается внести изменения в статью 22... установив, что глава... Улан-Удэ избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных... комиссией по результатам конкурса», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Между тем вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести обязательный порядок избрания глав городов и муниципальных округов на прямых выборах, напоминает телеканал «360». Соответствующий законопроект был направлен на отзыв в правительство.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Приморье пять человек пострадали в ДТП с легким грузовиком и микроавтобусом
- В Бурятии приняли законопроект об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ
- ОДКБ запланировала проведение семи учений в 2024 году
- VK Музыка записала альбом с популярными артистами в помощь пострадавшим в «Крокусе»
- Румыния впервые начнет оформлять шенгенские визы для россиян с 31 марта
- После теракта в «Крокусе» россияне вернули 100 тысяч билетов на концерты
- СМИ: Напавших на «Крокус» завербовали через Telegram-канал афганского крыла ИГ
- Морской дрон-камикадзе ВСУ уничтожили у Кинбурнской косы
- Умер актер из сериала «Молодежка» Юрий Ваксман
- Шольц подтвердил, что не будет передавать ракеты Taurus Киеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru