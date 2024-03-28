В Бурятии приняли законопроект об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ

Депутаты приняли документ во втором, окончательном чтении во время внеочередной сессии парламента.

«Предлагается внести изменения в статью 22... установив, что глава... Улан-Удэ избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных... комиссией по результатам конкурса», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Между тем вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести обязательный порядок избрания глав городов и муниципальных округов на прямых выборах, напоминает телеканал «360». Соответствующий законопроект был направлен на отзыв в правительство.

