В Бурятии приняли законопроект об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ

Народный хурал (парламент) Бурятии принял законопроект о внесении изменений в статью закона об организации местного самоуправления в республике, отменяющий прямые выборы мэра Улан-Удэ. Об этом пишет ТАСС.

В Новосибирске отменили прямые выборы мэра

Депутаты приняли документ во втором, окончательном чтении во время внеочередной сессии парламента.

«Предлагается внести изменения в статью 22... установив, что глава... Улан-Удэ избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных... комиссией по результатам конкурса», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Между тем вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести обязательный порядок избрания глав городов и муниципальных округов на прямых выборах, напоминает телеканал «360». Соответствующий законопроект был направлен на отзыв в правительство.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
ТЕГИ:ЗаконопроектМэрБурятия

Горячие новости

Все новости

партнеры