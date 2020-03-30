В Брянске завели уголовное дело из-за заражения COVID-19
В Брянске было начато первое уголовное дело против жителей, нарушивших режим самоизоляции и заразивших еще четырех человек. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на правительство области.
Пожилая женщина и её сын, вернувшись из Испании, не сообщили о том, что делят жилплощадь с другими родственниками, при опросе в центре гигиены и эпидемиологии по Брянской области. В итоге коронавирусная инфекция поразила ещё четырех людей. Дело возбуждено по части 1 ст. 236 УК РФ.
Ранее NEWS.ru передавал, что в Ханты-Мансийском автономном округе будет рассмотрено административное дело о нарушении режима самоизоляции.
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