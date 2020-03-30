В Брянске завели уголовное дело из-за заражения COVID-19

Пожилая женщина и её сын, вернувшись из Испании, не сообщили о том, что делят жилплощадь с другими родственниками, при опросе в центре гигиены и эпидемиологии по Брянской области. В итоге коронавирусная инфекция поразила ещё четырех людей. Дело возбуждено по части 1 ст. 236 УК РФ.

Ранее NEWS.ru передавал, что в Ханты-Мансийском автономном округе будет рассмотрено административное дело о нарушении режима самоизоляции.

