В Брянске завели уголовное дело из-за заражения COVID-19

В Брянске было начато первое уголовное дело против жителей, нарушивших режим самоизоляции и заразивших еще четырех человек. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на правительство области.

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Пожилая женщина и её сын, вернувшись из Испании, не сообщили о том, что делят жилплощадь с другими родственниками, при опросе в центре гигиены и эпидемиологии по Брянской области. В итоге коронавирусная инфекция поразила ещё четырех людей. Дело возбуждено по части 1 ст. 236 УК РФ.

Ранее NEWS.ru передавал, что в Ханты-Мансийском автономном округе будет рассмотрено административное дело о нарушении режима самоизоляции.

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ФОТО: pixabay.com
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