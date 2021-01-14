В большинстве регионов школы вернулись к очному обучению
В большинстве российских регионов в школах возобновились занятия в очном формате. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Он также отметил, что с понедельника, 18 января, все школьники Москвы вернутся за парты, передает ТАСС.
Министр отметил, что «определённые точечные меры» ещё сохраняются на местах, тем не менее принимаемые решения о корректировке учебных графиков и каникул, а также дезинфекции помещений дают свои результаты.
Лишь девять школ остаются на карантине из-за коронавируса, передает news.ru.
Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин своим указом вернул всех столичных школьников на формат очного обучения с будущего понедельника, 18 января, пишет «Свободная пресса».
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