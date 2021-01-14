В большинстве регионов школы вернулись к очному обучению

Министр отметил, что «определённые точечные меры» ещё сохраняются на местах, тем не менее принимаемые решения о корректировке учебных графиков и каникул, а также дезинфекции помещений дают свои результаты.

Лишь девять школ остаются на карантине из-за коронавируса, передает news.ru.

Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин своим указом вернул всех столичных школьников на формат очного обучения с будущего понедельника, 18 января, пишет «Свободная пресса».

