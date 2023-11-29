В больнице Хакасии выявили контрафактные медкостюмы на 22 млн рублей

«В ходе проверки целевого расходования бюджетных средств, выделенных в конце 2021 года в рамках федеральной программы по борьбе с новой коронавирусной инфекцией ... обнаружены фальсифицированные средства индивидуальной защиты, несоответствующие требованиям защиты от опасной инфекции», — указали в ведомстве.

По данным ФСБ, в республику поставили изделия, произведенные ООО «РеалСервис», на сумму более 22 млн рублей. По факту поставки фальсифицированной продукции возбудили уголовное дело об обращении недоброкачественных и незарегистрированных лекарств и медизделий.

Кроме того, правоохранители выяснили, что аналогичные недоброкачественные изделия поставили в Пермь, стоимость продукции — 116,1 млн рублей. Против одного из учредителей «РеалСервис» возбудили дело о мошенничестве, фигурант арестован.

