В Белгородской области установили на подъезды более 6 тысяч контроллеров
Свыше 6 тысяч контроллеров установили на дверях подъездов в Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
Как отметил губернатор, власти продолжают работу по связанным с безопасностью населения вопросам.
«По области — в основном, это три муниципальных образования: Белгород, Шебекинский округ и Белгородский район — установили уже более 6 тысяч контроллеров», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона пояснил, что такие аппараты позволяют автоматически открывать двери подъездов во время ракетной опасности, и мирные жители могут укрыться в безопасном месте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru