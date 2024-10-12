В Белгородской области установили на подъезды более 6 тысяч контроллеров

Как отметил губернатор, власти продолжают работу по связанным с безопасностью населения вопросам.

«По области — в основном, это три муниципальных образования: Белгород, Шебекинский округ и Белгородский район — установили уже более 6 тысяч контроллеров», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона пояснил, что такие аппараты позволяют автоматически открывать двери подъездов во время ракетной опасности, и мирные жители могут укрыться в безопасном месте.

