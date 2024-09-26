В Белгородской области установят на школьные автобусы 55 станций РЭБ

Станции радиоэлектронной борьбы установят на школьные автобусы в приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Получили 55 станций РЭБ, которые, начиная с сегодняшнего дня, будем устанавливать на школьные автобусы», — рассказал губернатор в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что станциями оборудуют школьный транспорт в Волоконовском, Валуйском, Шебекинском, Белгородском, Борисовском районах и округах.

Ранее в Белгородской области оснастили системами РЭБ 40 машин скорой помощи, напоминает РЕН ТВ.

