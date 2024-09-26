В Белгородской области установят на школьные автобусы 55 станций РЭБ
26 сентября 202409:04
Станции радиоэлектронной борьбы установят на школьные автобусы в приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Получили 55 станций РЭБ, которые, начиная с сегодняшнего дня, будем устанавливать на школьные автобусы», — рассказал губернатор в Telegram-канале.
Гладков уточнил, что станциями оборудуют школьный транспорт в Волоконовском, Валуйском, Шебекинском, Белгородском, Борисовском районах и округах.
Ранее в Белгородской области оснастили системами РЭБ 40 машин скорой помощи, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru