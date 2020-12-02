В Белгородской области 31 декабря сделали выходным днем
2 декабря 202012:17
Врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков подписал распоряжение о выходном дне в регионе 31 декабря 2020 года. В документе говорится, что рабочим днем будет суббота, 26 декабря, передает RT.
Госдума 26 ноября отклонила законопроект ЛДПР, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным днем, пишут «Известия».
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2 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru