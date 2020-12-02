В Белгородской области 31 декабря сделали выходным днем

Врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков подписал распоряжение о выходном дне в регионе 31 декабря 2020 года. В документе говорится, что рабочим днем будет суббота, 26 декабря, передает RT.

Глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным

Госдума 26 ноября отклонила законопроект ЛДПР, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным днем, пишут «Известия».

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ФОТО: pixabay.com
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