В ЛДПР потребовали сделать 31 декабря постоянным выходным
Вице-спикер Госдумы РФ в эфире НСН прокомментировал перенос выходного дня на последний день 2021 года.
Кабмин РФ объявил 31 декабря 2021 года нерабочим днем. Постановление о переносе выходных подписал премьер России Михаил Мишустин. «В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», - сообщается в пояснительной записке.
Вице-спикер Госдумы РФ, член ЛДПР Игорь Лебедев в эфире НСН выразил одобрение решению правительства, но предложил сделать 31 декабря выходным на все последующие годы.
«Наше отношение к данному решению положительное, от имени нашей фракции внесен еще в прошлом году на рассмотрение палаты законопроект о том, чтобы сделать 31 декабря официальным выходным днем. Спасибо кабмину, что они сделали это в 2021 году, но мы бы хотели, чтобы это решение распространялось на все последующие годы», - сказал он.
Лебедев отметил, что 31 декабря практически никто уже не работает, коммерческие компании позволяют своим сотрудникам не приходить на работу, хотя госучреждения заставляют людей выходить. «Мы считаем, что люди вправе получить этот день выходным, спокойно подготовиться к встрече Нового года», - добавил он.
Собеседник НСН заявил, что не считает нужным пересматривать остальные праздники, так как россияне привыкли к привычным выходным.
«В целом пересматривать остальные праздники сегодня нецелесообразно. Народ уже привык к датам, думаю, уже не стоит ничего менять. Единственное, что также есть такое предложение нашей фракции – мы предлагаем единый день голосования, который обычно проходит в выходной день, перенести на рабочий день посреди недели и сделать его выходным. На наш взгляд, это будет способствовать увеличению явки на выборы и даст возможность отдохнуть гражданам еще один день в середине недели», - отметил он.
Ранее сообщалось, что почти половина россиян поддерживает идею объявить 31 декабря выходным днем, об этом заявили социологи ВЦИОМ. Двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина в эфире НСН предположила, что такое желание выражают именно женщины.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 150 / сут.
Умерли
23 723+232 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+8 485 / сут.
- Армения опровергла данные об ударе по азербайджанской Нахичевани
- Мясников ответил на прогноз по COVID-19 анекдотом о сексе пенсионеров
- Кремль оценил ситуацию с коронавирусом в России
- Кремль не расценивает розыск Тихановской как политическое преследование
- В Кремле ответили на заявления о дезинформации насчёт британской вакцины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru