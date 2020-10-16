В ЛДПР потребовали сделать 31 декабря постоянным выходным

Кабмин РФ объявил 31 декабря 2021 года нерабочим днем. Постановление о переносе выходных подписал премьер России Михаил Мишустин. «В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», - сообщается в пояснительной записке.

Вице-спикер Госдумы РФ, член ЛДПР Игорь Лебедев в эфире НСН выразил одобрение решению правительства, но предложил сделать 31 декабря выходным на все последующие годы.

«Наше отношение к данному решению положительное, от имени нашей фракции внесен еще в прошлом году на рассмотрение палаты законопроект о том, чтобы сделать 31 декабря официальным выходным днем. Спасибо кабмину, что они сделали это в 2021 году, но мы бы хотели, чтобы это решение распространялось на все последующие годы», - сказал он.