В Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим КТО
Режим контртеррористической операции введен в Белгородской, Брянской, Курской областях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Как отметили в ведомстве, Киев предпринял «беспрецедентную попытку дестабилизации» ситуации в ряде российских регионов. Из-за террористической атаки ВСУ на территорию Курской области погибли мирные жители, были разрушены гражданские объекты.
«В целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника председателем Национального антитеррористического комитета, Директором ФСБ России А.В. Бортниковым принято решение организовать... проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях», — отметили в НАК.
Меры действуют с 9 августа. В указанных регионах введен соответствующий правовой режим и применяются ограничения, предусмотренные законом о противодействии терроризму.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru