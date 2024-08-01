В Белгороде возобновят работу учреждений культуры и спорта

Учреждения культуры, спорта, дополнительного образования в Белгороде возобновляют работу с 1 августа. Об этом написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсети «ВКонтакте».

Глава Белгородской области сообщил, что жителям увеличат выплаты на аренду жилья

Губернатор подчеркнул, что деятельность этих учреждений будет осуществляться с соблюдением всех мер безопасности и «с письменного согласия родителей».

В марте этого года занятия в секциях и кружках в 30-километровой приграничной зоне приостановили из-за обстрелов со стороны ВСУ, напоминает 360.ru.

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ФОТО: соцсети
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