В Белгороде возобновят работу учреждений культуры и спорта
1 августа 202408:23
Учреждения культуры, спорта, дополнительного образования в Белгороде возобновляют работу с 1 августа. Об этом написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсети «ВКонтакте».
Губернатор подчеркнул, что деятельность этих учреждений будет осуществляться с соблюдением всех мер безопасности и «с письменного согласия родителей».
В марте этого года занятия в секциях и кружках в 30-километровой приграничной зоне приостановили из-за обстрелов со стороны ВСУ, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru