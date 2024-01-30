В Белгороде вдвое увеличат число устройств для оповещения горожан

«В ближайшее время установим 47 новых технических устройств, которые могут работать и в режиме сирены, и в режиме речи. Уже проводим закупочные процедуры», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

В Белгороде уже работают 54 устройства для оповещения.

Демидов подчеркнул, что власти уделят особое внимание микрорайонам с индивидуальным жилищным строительством. Места установки новых техустройств определили по итогам тренировок, обратной связи от населения и уже согласовали с МЧС.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в столице региона установили 22 остановки из бетонных конструкций для защиты от возможных обстрелов, пишет RT.

