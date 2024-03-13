В Белгороде отказались от празднования Масленицы

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что в городе в этом году не будет массовых мероприятий на Масленицу. В ходе общения с жителями во «ВКонтакте» он пояснил, что провести их не позволяет «оперативная обстановка». Мэр выразил уверенность, что «все горожане отнесутся к решению с пониманием».

Росгвардия сообщила об уничтожении 30 диверсантов в Белгородской области

Накануне силы Минобороны и погрануправления ФСБ отразили попытку вторжения в регион диверсионных групп со стороны Украины. А сегодня, 13 марта, над регионом сбили 14 беспилотников, один из которых попал в жилой многоквартирный дом, повредив девять квартир. В квартирах повреждены окна.

Минувшей ночью более 40 беспилотников сбили в соседней с Белгородской Воронежской области. Там власти ряда муниципалитетов также отменили все мероприятия на Масленицу.


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