В Белгороде отказались от празднования Масленицы

Накануне силы Минобороны и погрануправления ФСБ отразили попытку вторжения в регион диверсионных групп со стороны Украины. А сегодня, 13 марта, над регионом сбили 14 беспилотников, один из которых попал в жилой многоквартирный дом, повредив девять квартир. В квартирах повреждены окна.

Минувшей ночью более 40 беспилотников сбили в соседней с Белгородской Воронежской области. Там власти ряда муниципалитетов также отменили все мероприятия на Масленицу.



