В Белгороде отказались от празднования Масленицы
Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что в городе в этом году не будет массовых мероприятий на Масленицу. В ходе общения с жителями во «ВКонтакте» он пояснил, что провести их не позволяет «оперативная обстановка». Мэр выразил уверенность, что «все горожане отнесутся к решению с пониманием».
Накануне силы Минобороны и погрануправления ФСБ отразили попытку вторжения в регион диверсионных групп со стороны Украины. А сегодня, 13 марта, над регионом сбили 14 беспилотников, один из которых попал в жилой многоквартирный дом, повредив девять квартир. В квартирах повреждены окна.
Минувшей ночью более 40 беспилотников сбили в соседней с Белгородской Воронежской области. Там власти ряда муниципалитетов также отменили все мероприятия на Масленицу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат Шакро Молодого заявил, что того освободили из-за тяжелой болезни
- Члены «банды Леснякова» получили сроки за 20 убийств
- Глава «РЖД» объявил о скидке в 15% на проезд для пассажиров с детьми
- Армия Израиля заявила о ликвидации высокопоставленного командира ХАМАС в Ливане
- В Белгороде отказались от празднования Масленицы
- Маск заявил, что наступательные операции ослабили Украину
- Над Белгородской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ
- Главком ВСУ признал вероятность продвижения ВС РФ на отдельных направлениях
- В крымский сафари-парк «Тайган» приедут зебры и бизоны
- Глава ВЦИОМ: Желание эмигрировать у молодежи снизилось за последние два года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru