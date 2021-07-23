В Астраханской области ужесточат COVID-ограничения для местных жителей и туристов

Локдаун введут в Астраханской области из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции: с 26 июля в регионе отменят все массовые мероприятия, закроют торговые центры, крытые рынки, фуд-корты, фитнес-залы, кинотеатры, бассейны и прочие места общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы области.

Заведения общепита смогут продолжить работу на верандах или продавать блюда и напитки навынос, отмечает РИА ФАН.

Кроме того, приезжающие в регион туристы смогут заселяться в гостиницы, санатории и турбазы только при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесенное заболевание.

Также власти Астраханской области проведут санитарную обработку мест общественного пользования и ужесточат контроль за соблюдением масочного режима.

По данным регионального Роспотребнадзора, темпы суточного прироста заразившихся за сутки составляют 0,68% — выше, чем в среднем по России. За последние 24 часа в Астраханской области подтвердили 290 новых случаев коронавируса.

Между тем в России зарегистрировали 23 811 новых заражений COVID-19 за сутки, напоминает «Свободная пресса».

