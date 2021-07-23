В Астраханской области ужесточат COVID-ограничения для местных жителей и туристов
Локдаун введут в Астраханской области из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции: с 26 июля в регионе отменят все массовые мероприятия, закроют торговые центры, крытые рынки, фуд-корты, фитнес-залы, кинотеатры, бассейны и прочие места общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы области.
Заведения общепита смогут продолжить работу на верандах или продавать блюда и напитки навынос, отмечает РИА ФАН.
Кроме того, приезжающие в регион туристы смогут заселяться в гостиницы, санатории и турбазы только при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесенное заболевание.
Также власти Астраханской области проведут санитарную обработку мест общественного пользования и ужесточат контроль за соблюдением масочного режима.
По данным регионального Роспотребнадзора, темпы суточного прироста заразившихся за сутки составляют 0,68% — выше, чем в среднем по России. За последние 24 часа в Астраханской области подтвердили 290 новых случаев коронавируса.
Между тем в России зарегистрировали 23 811 новых заражений COVID-19 за сутки, напоминает «Свободная пресса».
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