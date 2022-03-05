В Астраханской области более 110 тысяч человек остались без электричества
Более 110 тысяч жителей Астраханской области остались без электроэнергии из-за сильного ветра и мокрого снега. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
«На территории Астраханской области произошли массовые отключения электроэнергии. Ночью порывы ветра достигали 29 м/с, много обрывов линий электропередачи, к утру без электричества осталось свыше 112 тысяч человек в 43 населенных пунктах региона», — написал в Instagram глава региона.
По словам Бабушкина, из-за непогоды обесточено более 400 социально значимых объектов, часть из них продолжает функционировать за счет резервных источников.
Восстановлением электроснабжения занимаются 557 человек и 380 единиц спецтехники. Из Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей в регион направили еще 37 аварийных бригад и 20 резервных источников электроснабжения.
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