В Анапе снова запретили купание на пляжах

Администрация Анапы объявила о запрете купания на всех пляжах курорта, сообщает пресс-служба мэрии.

В сообщении говорится, что причиной запрета стали шторм на Чёрном море и сильное донное течение.

Ранее управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю заявило, что морская вода в Анапе и Новороссийске не соответствует гигиеническим нормам, однако после проведенной экспертиз ограничение сняли.

