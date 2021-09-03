В Анапе снова запретили купание на пляжах
3 сентября 202113:57
Администрация Анапы объявила о запрете купания на всех пляжах курорта, сообщает пресс-служба мэрии.
В сообщении говорится, что причиной запрета стали шторм на Чёрном море и сильное донное течение.
Ранее управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю заявило, что морская вода в Анапе и Новороссийске не соответствует гигиеническим нормам, однако после проведенной экспертиз ограничение сняли.
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3 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru