В Анапе снова запретили купание на пляжах

Администрация Анапы объявила о запрете купания на всех пляжах курорта, сообщает пресс-служба мэрии.

В сообщении говорится, что причиной запрета стали шторм на Чёрном море и сильное донное течение.

Ранее управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю заявило, что морская вода в Анапе и Новороссийске не соответствует гигиеническим нормам, однако после проведенной экспертиз ограничение сняли.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапретКраснодарский КрайАнапа
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры