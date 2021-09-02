В Анапе разрешили купаться в море

Роспотребнадзор снял ранее наложенный запрет на купание в море в Анапе, сообщает пресс-служба администрации города.

В сообщении говорится, что пробы воды, взятые на пляжных территориях и в местах впадения в Чёрное море рек Сукко, Можепсин и Анапка, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, что подтверждают результаты проведенной экспертизы.

«Это значит, что купание в акватории Анапы разрешено», - резюмировали в мэрии курорта.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю заявили, что пробы морской воды зон рекреаций Анапы и Новороссийска не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, администрациям данных городов была отправлена информация об ограничении купания.

