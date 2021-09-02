В Анапе разрешили купаться в море
Роспотребнадзор снял ранее наложенный запрет на купание в море в Анапе, сообщает пресс-служба администрации города.
В сообщении говорится, что пробы воды, взятые на пляжных территориях и в местах впадения в Чёрное море рек Сукко, Можепсин и Анапка, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, что подтверждают результаты проведенной экспертизы.
«Это значит, что купание в акватории Анапы разрешено», - резюмировали в мэрии курорта.
Ранее в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю заявили, что пробы морской воды зон рекреаций Анапы и Новороссийска не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, администрациям данных городов была отправлена информация об ограничении купания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru