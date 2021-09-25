В Гидрометцентре России предупредили об опасной погоде в ряде регионов в ближайшие дни

Осадки и ночные заморозки ожидаются в ближайшие дни в ряде регионов России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«В Иркутской области ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и даже снег. В некоторых районах будет установление временного снежного покрова. А на побережье Краснодарского края, на территории Сочи, с субботы прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 22 м/с», — рассказал метеоролог.

Также Вильфанд предупредил об опасности формирования смерчей над морем в районе Сочи в субботу и воскресенье.

Кроме того, метеоролог рассказал о возможных заморозках на европейской территории России. Так, в Башкортостане и Челябинской области температура воздуха ночью будет опускаться до минус восьми градусов, а в Свердловской и Курганской областях ожидается до пяти градусов мороза.

По словам Вильфанда, ночные заморозки уже наблюдаются в азиатской части страны. Температура ночью опускается ниже нуля на Урале, в Западной и Средней Сибири.

