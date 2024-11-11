В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
11 ноября 202412:34
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту «Гагарин» в Саратове отменили. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«В 12:00 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов... сняты», — написал представитель федерального агентства в Telegram.
Отмечается, что в период действия ограничений самолеты не уходили на запасные аэродромы.
Ранее аэропорт Саратова временно закрыли на прием и отправку рейсов на фоне угрозы атаки беспилотников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru