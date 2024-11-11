В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту «Гагарин» в Саратове отменили. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«В 12:00 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов... сняты», — написал представитель федерального агентства в Telegram.

Отмечается, что в период действия ограничений самолеты не уходили на запасные аэродромы.

Ранее аэропорт Саратова временно закрыли на прием и отправку рейсов на фоне угрозы атаки беспилотников.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:АэропортыСамолетыРосавиацияСаратов

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