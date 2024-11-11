В аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и отправку самолетов

Аэропорт Саратова временно закрыли на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации.

«В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту "Гагарин" введены временные ограничения», — указал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что актуальные данные о времени прибытия и отправления самолетов доступный на онлайн-табло и на сайте воздушной гавани.

Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что власти получили от Минобороны информацию об угрозе атаки беспилотников. По словам губернатора, системы оповещения работают локально.

На минувшей неделе военные ликвидировали БПЛА над территорией Саратова, часть обломков рухнула в промзоне Заводского района, напоминает РЕН ТВ.

